Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kupfer-Dieb festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Eine aufmerksame Anwohnerin meldete der Polizei am Sonntag, 14. Juni, gegen 8.15 Uhr, eine verdächtige Person an einer Baustelle an der Widumstraße. Die Polizeibeamten konnten einen Mann auf der Baustelle festnehmen, der bereits mehrere Kupferrohre zum Abtransport bereitgelegt hatte.(jb)

