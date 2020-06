Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Zwei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Klemmestraße am Sonntag, 14. Juni, gegen 16.30 Uhr schwer verletzt. Eine 21-jährige Mercedesfahrerin fuhr auf der Friedrich-Ebert-Straße in nördliche Fahrtrichtung. Ein 24-Jähriger wollte mit seinem Mercedes von der Klemmestraße nach links auf die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen und stieß mit dem Auto der 21-Jährigen zusammen. Beide Autofahrer wurden mit einem Krankenwagen in Krankenhäuser gebracht, wo sie stationär behandelt werden. Beide Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Friedrich-Ebert-Straße war während der Unfallaufnahme für ungefähr zwei Stunden gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10000 Euro. (kt)

