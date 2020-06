Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kind verletzt nach Unfall auf Bockumer Weg

Hamm (ots)

Ein 3-jähriger Junge wurde am Freitag, 12. Juni, von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Das Kind war gegen 10.20 Uhr auf dem Bockumer Weg vom südlichen Fahrbahnrand auf die Straße getreten. Ein 79-jähriger VW-Fahrer befuhr zeitgleich den Bockumer Weg in östliche Richtung. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Jungen. Das verletzte Kind wurde ins Krankenhaus gebracht, wo es stationär verbleiben musste. Der Sachschaden an dem Pkw wird auf 500 Euro geschätzt. (rs)

