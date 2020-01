Polizei Münster

POL-MS: Tödlicher Unglücksfall am Rilkeweg

Münster (ots)

Ein 62-jähriger Münsteraner wurde am Donnerstagmorgen (16.1., 8:26 Uhr) in einem Hinterhof am Rilkeweg von seinem zurückrollenden Pkw erfasst und eingeklemmt.

Ersten Erkenntnissen zufolge begab sich der 62-Jährige hinter sein Auto um die Heckscheibe von Eis zu befreien. Auf dem abschüssigen Privatgelände rollte der Wagen mit laufendem Motor und nicht angezogener Handbremse zurück. Das Fahrzeug schob den Mann vor sich her und drückte ihn gegen einen Baum. Trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb er noch am Unglücksort.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Pressestelle

Vanessa Arlt

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell