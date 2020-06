Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fortschreibung zur Pressemitteilung vom 03.06.2020, 03.13 Uhr, "Versuchter Raub auf einem Fußweg - Zeugen gesucht"

Hamm-Pelkum (ots)

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist nicht mehr von einem Raub-Geschehen auszugehen. Ermittelt wird nun wegen "Gefährlicher Körperverletzung". In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Hamm weiterhin nach einer jungen Frau, die zuvor mit dem 54-jährigen Geschädigten aus dem Bus an der Haltestelle "Pelkumer Bahnhof" ausstieg. Die Hilfe, die sie nach dem Vorfall angeboten hatte, wurde von dem Geschädigten abgelehnt. Die Zeugin wird gebeten, sich unter 02381 916-0 oder per Email an hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu melden. Die Beschreibung des flüchtigen Tatverdächtigen ist der ursprünglichen Pressemitteilung zu entnehmen, die sie unter dem folgenden Link finden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4612356 (hei)

