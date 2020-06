Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch an der Soester Straße- Zeugen gesucht

Hamm-Uentrop (ots)

Einbrecher erbeuteten am Donnerstag, 11. Juni, gegen 19.20 Uhr, Elektroartikel aus einem Einfamilienhaus an der Soester Straße, unweit der Straße Am Hagenkamp. Die beiden Tatverdächtigen nutzten eine geöffnete Terrassentür aus und gelangten so in das Wohnhaus. Der Eigentümer, der sich zu der Zeit in der oberen Etage befand, konnte noch beobachten, wie zwei Personen flüchteten. Ein Flüchtiger ist zirka 1,90 Meter groß, 25 Jahre alt und hat eine stämmige Statur. Der zweite Flüchtige ist zirka 1,65 Meter groß, 20 Jahre alt und hat eine schlanke Statur. Beide Personen waren dunkel bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916 - 0 oder unter der Email-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(jb)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

