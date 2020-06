Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungseinbruch durch Bewohnerin vereitelt

Hamm-Mitte (ots)

Am Montag, den 15. Juni 2020, gegen 0.40 Uhr, versuchte ein unbekannter Mann in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf dem Caldenhofer Weg einzudringen. Während der Einbrecher Versuche unternahm, die auf "Kipp" stehende Balkontür im rückwärtigen Bereich der Wohnung zu öffnen, wurde die anwesende Wohnungsinhaberin auf die Einbruchgeräusche aufmerksam. Als sie den Einbrecher schließlich auf frischer Tat entdeckte, flüchtete dieser durch den unverschlossenen Keller des Hauses auf den Caldenhofer Weg. Der flüchtige Täter kann wie folgt beschrieben werden: Südländisches Erscheinungsbild, ca. 180 cm groß, schlanke Statur, kurze dunkle Haare, mit einer schwarz/weißen Jacke bekleidet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381-916-0 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell