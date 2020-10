Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Ein 9-jähriger Junge überquerte mit einem Fahrrad am Samstagabend, gegen 19.50 Uhr, die Fußgängerfurt an der Ampel Aachenerstraße in Höhe der Anschlussstelle zur A61 Richtung Venlo. Die Ampel zeigte für ihn nach ersten Erkenntnissen Rotlicht. Ein 42-jähriger PKW-Fahrer, der die Aachener Straße in Richtung Rheindahlen befuhr, konnte trotz Notbremsung einen Zusammenprall nicht mehr vermeiden. Das Kind wurde durch einen Rettungswagen der Feuerwehr Mönchengladbach einem hiesigen Krankenhaus zugeführt, wo es zur stationären Behandlung verblieb. Die Polizei bittet mögliche Unfallzeugen, die vor Ort noch nicht erfasst werden konnten, sich unter Tel.02161-290 zu melden.

