POL-MG: 37-jähriger Ladendieb als Wiederholungstäter in Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots)

Ein 37-jähriger Ladendieb ohne festen Wohnsitz, der am Mittwoch, 30. September, gegen 16.30 Uhr beim Diebstahl eines Mobiltelefons in einem Geschäft an der Hindenburgstraße von Ladendetektiven ertappt worden war, ist in Untersuchungshaft gelandet. Das hat der Haftrichter am Donnerstag entschieden. Flucht- und Wiederholungsgefahr waren ausschlaggebend für diese Entscheidung.

Der Mann räumte gegenüber Polizeibeamten die Tat ein. Er müsse durch Diebstähle seinen Drogenkonsum finanzieren.

In den vergangenen Jahren war der Beschuldigte bereits etliche Male wegen Ladendiebstählen polizeilich in Erscheinung getreten. (ds)

