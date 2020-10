Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Lürrip: Geräte, Möbel und Kleidung geklaut

Mönchengladbach (ots)

An der Neusser Straße in Lürrip haben sich Einbrecher in der Zeit von Donnerstag, 20. August, 1 Uhr, bis Donnerstag, 1. Oktober, 16.45 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verschafft.

Aus der Wohnung entwendeten sie einen Fernseher, eine Waschmaschine, einen Router, einen Tisch und Bekleidungsgegenstände.

Die Polizei sucht Zeugen. Sie bittet diese, unter der Rufnummer 02161-290 anzurufen. (km)

