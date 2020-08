Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Insekten-Bekämpfung führt zu Feuer

Linden (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Beim Versuch, ein Insektennest zu bekämpfen, hat ein Mann in Linden am Mittwoch einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Der Senior wollte nach eigenen Angaben ein Erdwespennest, das sich an der Grenze seines Gartens befindet, mit Feuer entfernen. Dafür hielt er einen kleinen Flammenwerfer in das Nest.

Aus der Aktion entwickelte sich allerdings ein Feuer, das außer Kontrolle geriet, weil der Versuch, die Flammen mit dem Wasser aus einer Gießkanne zu löschen, scheiterte. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand, der sich auf einer Fläche von etwa fünf auf fünf Metern ausgebreitet hatte. Sachschaden entstand nach den derzeitigen Erkenntnissen nicht. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell