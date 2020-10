Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Ausweichmanöver: Radfahrer nach Sturz schwer verletzt - Polizei sucht zweiten Radfahrer

Mönchengladbach (ots)

Offensichtlich bei einem Ausweichmanöver zwischen zwei Radfahrern ist am Mittwoch, 30. September, gegen 14.40 Uhr im Mönchengladbacher Stadtteil Am Wasserturm im Bereich Mozartstraße / Hermann-Piecq-Anlage ein 82-Jähriger aus Mönchengladbach zu Fall gekommen. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der andere Unfallbeteiligte, nach Zeugenangaben ein sehr großer Mann, bekleidet mit einer blauen Hose und einer blauen Jacke sowie einen Fahrradhelm tragend, soll sich zunächst umgeschaut haben, dann den Unfallort aber in Richtung Bettrather Straße verlassen haben.

Die Polizei Mönchengladbach sucht nun diesen zweiten Radfahrer ebenso wie Zeugen des Geschehens und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

