Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sportwagen lockt Diebe an

Kaiserslautern (ots)

Ein Sportwagen hat in der Nacht zu Mittwoch Diebe angelockt. Unbekannte Täter entdeckten den Maserati in der Columbia-Straße und drangen zwischen 21.30 und 7 Uhr in den Wagen ein.

Wie sie das Fahrzeug öffnen konnten, ist derzeit unklar. Die Halterin des Wagens war sich sicher, das Auto verschlossen zu haben. Aufbruchspuren wurden nicht gefunden.

Was genau aus dem Innenraum gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kripo zu melden. |cri

