Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Per Haftbefehl gesucht - Drogen gefunden

Kaiserslautern (ots)

Einen per Haftbefehl gesuchten Mann hat die Polizei am Mittwoch im Stadtgebiet gestellt. Fahndern der Kriminaldirektion fiel der 50-Jährige gegen 13 Uhr in der Pariser Straße auf.

Weil sie wussten, dass der Mann zur Fahndung ausgeschrieben ist, nahmen sie ihn fest. Bei der obligatorischen Durchsuchung des 50-Jährigen konnte im Rucksack des Mannes ein kleines Päckchen mit einer weißen Substanz gefunden werden. Der 50-Jährige gab an, dass es sich um Amphetamin handelt.

Das Rauschgift wurde sichergestellt und gegen den Mann ein neues Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. |cri

