Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Uhren bei Einbruch in Giesenkirchen erbeutet

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Giesenkirchen-Nord an der Straße Ruckes haben unbekannte Täter am Mittwoch, 30. September, kurz nach 20 Uhr mehrere Armbanduhren erbeutet.

Nach ersten Feststellungen hatten sie ein Fenster aufgehebelt, um in das Gebäude zu gelangen. Die Flucht erfolgte über ein Terrassendach.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

