Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mädchen von Lieferwagen touchiert: Polizei sucht den Fahrer

Mönchengladbach (ots)

Ein zehnjähriges Mädchen ist am Dienstag, 29. September, gegen 15.30 Uhr in Hardterbroich-Pesch auf der Grevenbroicher Straße von einem weißen Lieferwagen touchiert und leicht verletzt worden. Die Polizei sucht den Unfallfahrer.

Das Mädchen hatte - so seine Angaben - nach dem Bruder die Straße überqueren wollen, musste aber verkehrsbedingt warten. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Mädchen hinter einem weißen Lieferwagen, der geparkt am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Hardterbroicher Straße stand. Als das Mädchen einen Schritt auf die Fahrbahn machte, um an dem Lieferwagen vorbei zu schauen, ob ein Fahrzeug kommt, setzte der Lieferwagen zurück und touchierte das Mädchen an der rechten Körperseite. Der Fahrer fuhr dann mit dem Lieferwagen vorwärts aus der Parklücke heraus und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne Angaben zu seiner Person zu machen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

