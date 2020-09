Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Tatverdächtigen nach räuberischem Diebstahl gestellt

Mönchengladbach (ots)

Nach einem Raubdelikt in einem Geschäft in Hardt-Mitte an der Tomper Straße am Dienstag, 29. September, gegen 16.15 Uhr haben Polizisten einen 28-jährigen Tatverdächtigen auf der Hardter Waldstraße stellen können.

Einer 77-jährigen Frau war die Geldbörse aus dem Einkaufskorb entwendet worden. Sie habe den Täter zunächst noch am Ärmel festhalten können, dieser habe sich aber mit großer Kraftanstrengung losgerissen und sei geflüchtet, berichtete das Opfer später. Zwei Zeugen waren auf das Geschehen aufmerksam geworden, als die Frau vor dem Geschäft lautstark um Hilfe schrie und auf einen Mann deutete. Die Zeugen verfolgten den Verdächtigen, ehe Polizisten ihn stellen konnten.

Das Portemonnaie war zwischenzeitlich von einer Zeugin in unmittelbarer Nähe des Tatortes gefunden worden und konnte der Geschädigten übergeben werden. Nach ihren Angaben ist nichts daraus entwendet worden.

Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen ihn wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. (ds)

