Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebe steigen in Bürocontainer ein

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Montag, 28. September, 21 Uhr, und Dienstag, 29. September, 9 Uhr, in Giesenkirchen-Mitte am Schelsenweg in einen Bürocontainer eingestiegen.

Die Täter hatten eine Scheibe eingeschlagen. Sie entwendeten aus dem Container Fahrzeugschlüssel, Dokumente und eine Kaffeemaschine. Vermutlich mit dem gestohlenen Schlüssel öffneten sie zudem noch einen auf einem Parkplatz stehenden Pkw und entwendeten daraus das Autoradio.

Verdächtige Beobachtungen sollten der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 gemeldet werden. (ds)

