Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruchsdelikte in Rheydt: Gaststätte und Pizzeria als Tatorte

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Montag, 28. September, 21.30 Uhr, und Dienstag, 29. September, 4 Uhr, in eine Gaststätte in Rheydt am Markt eingedrungen. Nach ersten Feststellungen am Tatort waren sie in den Gastraum gelangt, indem sie einen Fensterflügel aufgehebelt und mit großer Gewalt eine Sicherungsstange aus der Verankerung gerissen hatten. Mit entwendeten Spirituosen suchten sie durch eine Fluchttür und das Treppenhaus eines Nachbarhauses das Weite.

Ein Einbruchversuch wurde am Dienstag gegen 4.30 Uhr in einer Pizzeria in Rheydt an der Mühlenstraße verzeichnet. Auch in diesem Fall waren unbekannte Täter eine Fensterscheibe angegangen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

