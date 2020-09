Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Grünlichtphase an Ampel: Hupen, Gesten und Schimpfwörter - Tritte gegen Autotür und Schläge ins Gesicht

Mönchengladbach (ots)

Ein Streit unter Autofahrern an einer Ampelkreuzung in Wickrath an der Autobahnausfahrt (A 61) / Reststrauch / Gelderner Straße ist am Montag, 28. September, gegen 17 Uhr eskaliert: Ein 51-jähriger soll dabei einem 45-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen haben.

Die Ursache für den Streit stellen die beteiligten Pkw-Fahrer unterschiedlich dar: Der 51-jährige Audi-Fahrer behauptete, der andere sei auf der Autobahnausfahrt wiederholt sehr dicht aufgefahren. Der 45-jährige VW-Golf-Fahrer erklärte, er habe gehupt, weil der andere trotz Grünlicht auf einer zusätzlichen Anzeige für die abbiegenden Fahrzeuge nicht losgefahren sei.

Der eine hupte, der andere gestikulierte wild, der eine hupte wieder. Schließlich stieg - so bestätigten es Zeugen - der 51-Jährige aus, ging zum Wagen des 45-Jährigen und trat gegen die Fahrertür. Der 45-Jährige ließ die Scheibe ein Stück herunter und rief dem Kontrahenten, als er schon auf dem Weg zurück zu seinem Auto war, ein Schimpfwort hinterher. Daraufhin kehrte dieser um, trat wiederum gegen die Fahrertür und schlug gegen die Scheibe, ehe er die Tür aufriss und dem 45-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Geschlagene wehrte sich mit einem Tritt in Richtung des 51-Jährigen und konnte die Tür wieder schließen. Als der 51-Jährige wieder in seinen Wagen eingestiegen war und wegfahren wollte, blockierten ihn dann zwei Zeugen mit ihren Pkw und hinderten ihn so an einer Flucht.

Die Polizei nahm gegen den 51-Jährigen eine Strafanzeige wegen vorsätzlicher einfacher Körperverletzung und wegen Sachbeschädigung an Kfz auf. (ds)

