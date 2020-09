Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Rotlichtverstoß an Ampel: Pkw-Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis - Drogenvortest positiv

Mönchengladbach (ots)

Nach einem Rotlichtverstoß an der Ampelkreuzung Mühlenstraße / Gartenstraße haben Polizeibeamte in der Nacht zum Dienstag, 29. September, gegen 0.40 Uhr in Rheydt auf der Brucknerallee einen Pkw-Fahrer kontrolliert.

Zunächst gab der Mann falsche Personalien an. Dann stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem erbrachte ein freiwilliger Drogenvortest ein positives Ergebnis auf Kokain. Mit Unterstützung eines Diensthundes durchsuchten Polizisten das Fahrzeug, in dem sie jedoch keine Betäubungsmittel fanden.

Die Polizeibeamten brachten den 33-Jährigen zur Wache. Nach Entnahme einer Blutprobe und Fertigung einer Anzeige entließen sie den Mann, untersagten ihm jedoch die Weiterfahrt. (ds)

