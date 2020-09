Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Tatverdächtiger will "aus Langeweile" an Ladentür gefühlt haben

Mönchengladbach (ots)

Von Überwachungskameras erfasst worden ist ein 17-Jähriger ohne festen Wohnsitz, als er sich in der Nacht zum Montag, 28. September, gegen 1.45 Uhr in Hardterbroich-Pesch an der Lürriper Straße augenscheinlich an der Zugangstür eines Dönerladens zu schaffen machte.

Polizeibeamte trafen den Tatverdächtigen in der Nähe an. Er gab sinngemäß an, dass er aus Langeweile lediglich eine Beschäftigung gesucht und deshalb an der Tür zum Laden gefühlt habe.

Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. (ds)

