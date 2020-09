Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mercedes in Holt gestohlen

Mönchengladbach (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 24. September, 21.30 Uhr, bis Freitag, 25. September, 9.45 Uhr, haben Autodiebe an der Straße An der Holter Heide einen grauen Mercedes Benz ML 63 AMG gestohlen. Das Fahrzeug ist nicht mit Keyless-Go ausgestattet.

Das Kuriose: Die Halterin des Mercedes hatte den Diebstahl noch gar nicht bemerkt, als der Wagen in Polen aufgefunden wurde. Erst die Mönchengladbacher Polizeibeamten informierten sie über den Diebstahl.

Wer Zeugenhinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 02161-290. (km)

