Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Frau wehrt sich erfolgreich gegen plötzlichen Überfall von hinten

Mönchengladbach (ots)

Eine 52-jährige Mönchengladbacherin ist am Sonntagmorgen (27.9.2020, gegen 5:50 Uhr) in Mönchengladbach-Rheydt Opfer eines Überfalles geworden. Die Frau war zu Fuß mit ihrer Dalmatinerhündin auf der Frankfurter Straße von der Reitbahnstraße kommend in Richtung Keplerstraße unterwegs. Bereits im Bereich der Reitbahnstraße war ihr ein Mann aufgefallen. Dieser Mann folgte ihr auf der Frankfurter Straße, griff sie unweit der Keplerstraße plötzlich von hinten an und rang sie zu Boden. Die Geschädigte setzte sich sehr energisch zur Wehr und schrie um Hilfe. Möglicherweise hat sie den Täter bei ihrer Gegenwehr im Gesicht und Genitalbereich verletzt. Schließlich ließ der Täter von ihr ab und flüchtete in Richtung Reitbahnstraße. Der Hund verhielt sich während des Überfalls passiv. Bei der Tat soll der Täter kein Wort gesprochen haben. Es liegt folgende Beschreibung vor: 25 - 30 Jahre alter Mann, 1,75 - 1,80 m groß, schmale Statur, dunkle Jeans, dunkle Turnschuhe, khakifarbener Parker mit Kapuze. Die deutlich unter dem Eindruck des Überfalls stehende und körperlich leicht verletzte Frau wurde von der Polizei in die Obhut von Angehörigen übergeben. Die ersten Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und eine umfassende Spurensicherung veranlasst. Die Motivlage des Täters ist noch unklar und ist Gegenstand der Ermittlungen. Nun sucht die Kripo dringend Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Wer hat zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zu einem möglichen Tatverdächtigen machen? Wer hat möglicherweise den Täter vor der Tat oder bei der Flucht beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach: 02161-29-0 (wr)

