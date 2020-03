Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Baucontainer aufgebrochen

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich mit einer Axt und brachialer Gewalt versuchten Diebe in der Nacht zum Donnerstag in der Von-Miller-Straße einen Baucontainer aufzubrechen. Weil die Tür des Containers standhielt, machten sich die Einbrecher an einem Fenster zu schaffen. Sie stiegen durch das Fenster in den Container ein und fanden... nichts. Im Container standen nur Stühle herum. Ohne Beute flüchteten die Einbrecher. Der verursachte Sachsachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. Zeugen, die zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz