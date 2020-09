Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Neuwerk: 15-Jährigem das Portemonnaie geklaut

Mönchengladbach (ots)

Am Freitagmorgen, 25. September, um kurz nach 8 Uhr hat ein unbekannter Täter einem 15-jährigen Jungen auf der Engelblecker Straße in Neuwerk-Mitte sein Portemonnaie geraubt. Der Junge war nach eigenen Angaben auf dem Schulweg. Er habe an der Fußgängerampel an der Kreuzung Engelblecker Straße und Ehrenstraße gewartet. Seine Schultertasche habe er zwischen seine Beine gestellt.

Plötzlich habe ihm ein unbekannter Mann einen Gegenstand gegen den Rücken gedrückt und ihn aufgefordert, seine Geldbörse herauszugeben. Er habe daraufhin sein Lederportemonnaie aus seiner rechten Jackentasche geholt und es über seine Schulter nach hinten gereicht. Der Mann habe die Geldbörse genommen und sei in die Ehlerstraße gelaufen. Im Weglaufen habe der Täter noch die Schultasche ergriffen und diese auch mitgenommen. Die Tasche habe der 15-Jährige später an der Straße Fahres wiedergefunden. Aus ihr sei nichts entwendet worden.

Der 15-Jährige beschreibt den Mann wie folgt: circa 1,80 Meter groß, atlethische Figur, etwa 17 Jahre alt und wahrscheinlich deutsch. Er soll komplett schwarz, mit Jeans, Hoodie und Gesichtsmaske bekleidet gewesen sein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell