Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pärchen klaut Energydrinks

Hemer (ots)

Mitarbeiter eines Geschäftes an der Hauptstraße beobachteten am Samstag gegen 12.15 Uhr ein Pärchen beim Ladendiebstahl. Der Mann schmuggelte seiner Begleiterin 16 Dosen Energydrinks und ein Etui in die Handtasche. Als die Zeugin das Paar ansprach, flüchteten die beiden. Der Mann schleuderte die Handtasche im hohen Bogen unter ein Regal. Darin steckte neben der Beute auch der Ausweis seiner Begleiterin. Es handelt sich um eine 14-jährige Hemeranerin. Ihr Begleiter ist etwa gleich alt und ca. 1,65 Meter groß. Er hat dunkelblonde Haare, an den Seiten kurz und oben lang. Das Mädchen war bereits mehrfach in dem Laden aufgefallen.

