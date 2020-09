Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wickrath: Range Rover geklaut

Mönchengladbach (ots)

An der Jahnstraße in Wickrath-Mitte haben unbekannte Täter in der Nacht zu Montag, 28. September, zwischen 0.30 und 2.19 Uhr einen grauen Range Rover Sport gestohlen. Das Auto ist mit Keyless-Go-System ausgestattet.

Im Fahrzeug befanden sich einige persönliche Gegenstände, darunter auch hochwertige Markenbekleidung.

Die Polizei sucht Zeugen. Sie bittet diese, unter der Rufnummer 02161-290 anzurufen. (km)

