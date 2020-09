Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche in zwei Kindertagesstätten

Mönchengladbach (ots)

Zwei Kindertagesstätten sind am Wochenende das Ziel von Einbrechern gewesen, die nach ersten Feststellungen ohne Beute blieben.

An der Franziskusstraße in Bonnenbroich-Geneicken hörte ein Zeuge am Sonntag, 27. September, gegen 1.20 Uhr ein lautes Klirren und beobachte mindestens eine Person mit einer Taschenlampe. Er alarmierte die Polizei. Die stellte fest, dass der Täter sich an einer Fensterscheibe zu schaffen gemacht hatte.

In der Zeit von Freitag, 25. September, um 18.30 Uhr und Sonntag, 27. September, um 7.20 Uhr schlug ein unbekannter Täter die Fensterscheibe zur Kindertagesstätte an der Pestalozzistraße in Rheydt ein. Der Einbrecher durchsuchte mehrere Räume.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

