POL-KN: (St. Georgen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannte schlitzen verpackte Strohballen auf (16.09.2020)

St. Georgen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die Unbekannte im Zeitraum von Montag bis Mittwoch im Bereich Litzelbronn begangen haben. Die Täter schlitzten zahlreiche in Folie verpackte Strohballen auf, die auf einer Wiese lagerten. Bereits vor zwei Wochen hatten die Eigentümer eine gleichgelagerte Straftat auf der genannten Wiesenfläche bei der Polizei angezeigt. Da diese schon länger zurücklag, war das ungeschützte Stroh nass geworden und durch Schimmelbildung unbrauchbar geworden, so dass Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstanden war. Die Polizei bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, in Verbindung zu setzen.

