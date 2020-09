Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen/Lkrs. TUT) Sachbeschädigung - Zeugen gesucht (14.09.2020)

Immendingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung, die am Montag zwischen 13.30 Uhr und 16.00 Uhr in der Zeppelinstraße verübt worden ist. Unbekannte Täter beschädigten mit bislang unbekannten Mitteln die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses und verursachten Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die den Vorgang beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Immendingen, Tel. 07462 9464-0, zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Lena Schweigler

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell