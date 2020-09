Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Verkehrsunfall mit Sachschaden (16.09.2020)

Tuttlingen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 8.500 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in der Theodor-Heuss-Allee ereignet hat. Ein 39-jähriger Lastkraftwagen-Fahrer fuhr auf der Theodor-Heuss-Allee in Fahrtrichtung Wurmlingen, als er einen 82-jährigen Opel-Fahrer überholte. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit scherte er zu früh wieder zurück auf die rechte Spur ein und touchierte dabei den Opel. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

