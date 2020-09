Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkrs. KN) Tier ausgewichen und von der Fahrbahn abgekommen (16.09.2020)

Engen (ots)

Über 10.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Mittwoch gegen Mitternacht auf der L 194 entstanden. Ein 32-jähriger Jaguar-Fahrer musste nach eigenen Angaben einem Tier auf Höhe der Abzweigung Wasserburger Tal ausweichen. Bei dem Ausweichmanöver kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte mit der rechten Fahrzeugseite an der dortigen Schutzplanke entlang. Ob ein Sachschaden an der Schutzplanke entstanden ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell