Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwenningen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall - Zeugen gesucht (15.09.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 16.30 Uhr in der Kreuzung Oberndorfstraße und Holzstraße ereignet hat. Ein 74-jähriger VW-Fahrer befuhr die Oberdorfstraße in Richtung Stadtmitte und wollte in die Holzstraße nach links abbiegen. Als der 74-Jährige nach rechts ausscherte, überholte ihn ein von hinten kommender 34-jähriger VW-Fahrer links und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem anderen VW. Verletzt wurde niemand. Aufgrund nicht übereinstimmender Aussagen beider Fahrer sucht die Polizei Zeugen. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, zu informieren.

