POL-MG: Geldbörsen-Raub am Schmölderpark

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Mittwochabend (19.02.2020) gegen 18.30 Uhr an der Eisenbahnstraße in der Nähe des Schmölderparks einer 64-jährigen Frau ihre Geldbörse geraubt.

Die Frau war zu Fuß in Richtung Feldstraße unterwegs, als sie von hinten angerempelt wurde. Dadurch fiel die 64-Jährige zu Boden und verlor dabei ihre Umhängetasche. Nachdem sie sich nach wenigen Sekunden wieder aufgerappelt hatte, bemerkte die Frau einen Mann. Der entfernte sich zu Fuß und sprach ihr gegenüber eine Entschuldigung aus. Die Geschädigte nahm ihre wenige Meter entfernt liegende Umhängetasche wieder an sich und ging nach Hause. Dort bemerkte sie, dass ihre Geldbörse verschwunden war, die sich in der Tasche befunden hatte.

Die 64-Jährige beschreibt den Mann wie folgt: circa 1,70 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt, dunkle Haare. Bekleidet sei er mit einer schwarzen Weste, einer blauen Trainingshose und weißen Turnschuhen gewesen.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02161-290. (km)

