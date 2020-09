Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen/Lkrs. TUT) Motorradfahrer gestürzt (16.09.2020)

Fridingen an der Donau (ots)

Ein schwer verletzter Motorradfahrer und Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 21.30 Uhr auf der Landesstraße 277 zwischen Fridingen und Bergsteig ereignet hat. Ein 21-jähriger Motorradfahrer fuhr ortsauswärts in Richtung Bergsteig, als er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er fuhr noch ungefähr 70 Meter weiter, bis er stürzte und auf der Straße zum Liegen kam. Der Fahrer wurde durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

