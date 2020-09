Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand 08.30 Uhr: Mehrere Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Unfallflucht Weiler zum Stein Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Samstag zwischen 11:30 und 15:00 Uhr einen Mercedes-Benz, der in der Straße in Hummholz abgestellt war. Durch den Unfall entstand ein Schaden am hinteren rechten Kotflügel Höhe von ca. 2000 Euro. Der Unbekannte entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Winnenden bittet Zeugen des Unfalls sich unter Tel. 07195/9500 zu melden.

Von der Fahrbahn abgekommen Welzheim Am Samstagnachmittag, gegen 15:49 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Renault-Lenker die L 1180 in Richtung Breitenfürst. An der Einmündung zur L 1150 platzte ihm unvermittelt ein Reifen. Der Renault-Lenker verlor dadurch die Herrschaft über seinen Pkw und kam von der Fahrbahn ab. In einem Feld kam er schließlich zum Stehen. Der 56-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. An seinem Pkw entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Im Kreisverkehr mit Fahrradfahrer zusammengestoßen Winterbach Ein 52-jähriger Ford-Lenker befuhr am Samstag, gegen 16.39 Uhr, die Bachstraße in Richtung B 29. Am Kreisverkehr Bachstraße/Ritterstraße fuhr er in den Kreisverkehr ein und übersah hierbei einen schon im Kreisverkehr fahrenden 80-jährigen Fahrradlenker und stieß mit diesem zusammen. Der 80-Jährige wurde auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Auf geparkten Pkw aufgefahren Waiblingen-Neustadt Am frühen Samstagabend, gegen 17.37 Uhr, befuhr eine 40-jährige Fiat-Lenkerin die Boschstraße in Neustadt. Dabei fuhr sie auf einen geparkten Ford auf. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass die 40-Jährige erheblich alkoholisiert war. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihr Führerschein wurde durch die Polizei einbehalten. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Verkehrsunfall - Ordnungswidrigkeit Aspach Ein 22-jähriger Audi-Lenker war am Samstagabend, gegen 21.46 Uhr, auf der L 118 in Richtung Neuwirtshaus unterwegs. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Neben der Fahrbahn prallte er zunächst gegen eine Warnbarke, und dann über ca. 200 Meter gegen weitere Verkehrszeichen. Letztendlich blieb er in einem Graben stecken. Durch den Unfall entstand ein Schaden von 11000 Euro.

Betrunken Pkw beschädigt Fellbach Am Sonntag, gegen 00.06 Uhr wurde der Polizei Fellbach durch Anwohner der Gartenstraße mitgeteilt, dass ein Pkw-Lenker mehrere geparkten Pkw angefahren hätte und nun in der Straße auf und ab fahre. Die hinzugerufenen Polizisten konnten einen 37-Järigen stellten mit seinem Pkw in der Gartenstraße antreffen. Dieser hatte tatsächlich zwei geparkte Pkw beschädigt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 37-Jährige erheblich alkoholisiert war. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. An den drei Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

