POL-AA: Ostalbkreis - Stand 08.30 Uhr: Zwei Verkehrsunfälle

Gegen Leitplanke geprallt Oberkochen Eine 72-jährige VW-Lenkerin befuhr am Samstagabend, gegen 21.20 Uhr, die B19 in Richtung Heidenheim. Auf Höhe der Ausfahrt Oberkochen verwechselte sie eine asphaltierte Ausbuchtung mit der Ausfahrt. Sie geriet dabei mit ihrem Pkw alleinbeteiligt auf die dortige Schutzplanke. Ihr VW wurde dabei ausgehebelt und überschlug sich mehrfach. Das Fahrzeug kam dann hinter der Schutzplanke zum Stehen. Die 72-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. An ihrem VW entstand ein Schaden von ca. 8000 Euro.

Vorfahrt missachtet Heubach Am Samstagabend, gegen 21.35 Uhr, wollte eine 76-jährige Toyota-Lenkerin von der Hirschstraße in die Hauptstraße einbiegen. Dabei übersah sie den Nissan einer 32-Jährigen, die in Richtung Bartholomä unterwegs war und stieß mit ihr zusammen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.

