Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Gas ausgetreten - Rehkitz erschossen - Einbruch

Ostalbkreis: (ots)

Aalen: Einbruch in Keller

In der Schleifbrückenstraße wurde in einen Keller eines dortigen Mehrfamilienhauses eingebrochen. Der Eindringling gelangte über eine Tiefgarage zu einem Kellerraum, der gewaltsam aufgebrochen wurde. Daraus entwendete er Sekt und Wein im Wert von ca. 200 Euro. Hinweise zur Tat, die zwischen Mittwochmittag und Freitagmorgen verübt wurde, wird von der Polizei Aalen unter Tel. 07361/5240 erbeten.

Lorch: Rehkitz erschossen

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Jagdwilderei eingeleitet, nachdem ein erschossenes Reh im Waldgebiet Oberer Metzelhof von Beamten des Forstreviers Lorch aufgefunden wurde. Wie festzustellen war, wurde das Rehkitz mit einer Kleinkaliberwaffe erlegt. Zudem waren an dem aufgefundenen Tier die Ohren abgetrennt. Hinweise zur Tat, die am letzten Sonntag oder Montag verübt wurde, nimmt die Polizei in Lorch unter Tel. 07172/7315 entgegen.

Aalen: Gas ausgetreten

In einer Gaststätte in der Straße An der Stadtkirche wurde am Freitagmittag gegen 15.20 Uhr Gasgeruch wahrgenommen. Die örtliche Feuerwehr wurde alarmiert, die mit entsprechenden Messungen den Gasaustritt auch bestimmen konnten. Das Gas wurde in dem Haus umgehend abgestellt. Evakuierungsmaßnahmen waren deshalb auch nicht notwendig. Gäste befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine in der Gastwirtschaft. Derzeit wird die Ursache des Lecks untersucht. Mitarbeiter der örtlichen Stadtwerke sind vor Ort.

