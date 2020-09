Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch & Unfälle

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Einbruch

Bisher unbekannte Diebe brachen zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen in ein Büro in der Düsseldorfer Straße ein und entwendeten aus diesem einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie ein Laptop. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Backnang: Ampelanlage ausgefallen - es kommt zum Unfall

An der Einmündung Obere Bahnhofsstraße/Blumenstraße auf Höhe der Chelmfordbrücke kam es am Freitagmorgen gegen 06:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit etwa 4500 Euro Sachschaden. Ein 25-jähriger Fahrer eines Renault war auf der Stuttgarter Straße in Richtung Obere Bahnhofstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 32-jährigen VW-Fahrerin. Die Ampelanlage war zu diesem Zeitpunkt aufgrund eines technischen Defekts ausgefallen.

Fellbach-Schmiden: Verkehrsunfall

Eine 32-jährige Peugeot-Fahrerin wollte am Freitagmorgen gegen 08:15 Uhr von der Welfenstraße in die Stauferstraße einbiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 79-jährigen Mercedes-Fahrer. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

