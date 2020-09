Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis:

Ostalbkreis: (ots)

Aalen: Unfallflucht

Beim Öffnen der Fahrzeugtüre beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten Opel, der am Donnerstag zwischen 10.30 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Kreuzung Rötenbergstraße/Saumweg abgestellt war. Das Verursacherfahrzeug soll weiß lackiert gewesen sein. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt die Polizei in Aalen unter Tel. 07361/5240 entgegen.

Ellwangen-Rattstadt: Wildunfall

Auf der L 2220 kollidierte am Freitagmorgen gegen 3.40 Uhr ein 54-jähriger BMW-Lenker kurz nach der Einmündung Haldenstraße in Fahrtrichtung Ellwangen mit einem die Fahrbahn querenden Reh. Das Tier wurde dabei getötet. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht

Der Fahrer eines grauen VW Golf, der am Donnerstag, gegen 14.35 Uhr einen Feldweg zwischen Dalkingen und Haiserhofen befuhr, streifte mit seinem Außenspiegel am Lenker einer 19-jährigen Radfahrerin, die daraufhin stürzte. Der Autofahrer fuhr ohne anzuhalten in Richtung Haiserhofen davon. Die Radfahrerin verletzte sich beim Unfall und wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden am Fahrrad wird auf ca. 150 Euro beziffert. Hinweise auf den Verursacher, bei dem es sich um einen ca. 20 Jahre alten jungen Mann mit blonden Haaren gehandelt haben soll nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Tel. 07961/9300 entgegen.

Ellwangen-Neunheim: Sachbeschädigung an Schule

Zwei Stahltüren und eine Glasscheibe der Grundschule Neunheim in der Eichendorfstraße wurden mutwillig beschädigt. Die Gegenstände wurden mit einer Luftdruckwaffe beschossen. Entsprechende Diabolo-Geschosse waren vor Ort feststellbar. Geschossen wurde vermutlich zwischen Montagnachmittag 17 Uhr und Dienstagmorgen 7 Uhr, wobei ein Schaden von 1000 Euro verursacht wurde. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Ellwangen, Tel. 07961/9300.

Waldstetten: Gegenstand auf Windschutzscheibe verursacht Unfall

Als am Donnerstag eine 22-jährige Renault-Lenkerin gegen 17.50 Uhr die Gmünder Straße in Richtung Schwäbisch Gmünd befuhr, fiel ihr auf Höhe einer Tankstelle ein unbekannter Gegenstand auf die Windschutzscheibe. Dadurch erschrak sie und lenkte ihr Fahrzeug nach links, wo sie mit einem der Stahlträger der Autowaschanlage auf dem Tankstellengelände kollidierte. Der Stahlträger löste sich und kam auf dem Fahrzeug der Pkw-Lenkerin zum Liegen. Die Fahrzeuglenkerin erlitte leichte Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf ca. 11.000 Euro beziffert.

Heubach: Auffahrunfall

Einen Auffahrunfall verursachte am Donnerstagnachmittag ein 48-jähriger Seat-Fahrer, als er gegen 16 Uhr auf den Pkw einer 22-jährigen VW-Lenkerin auffuhr, die verkehrsbedingt auf der Gmünder Straße angehalten hatte, um nach links abzubiegen. Die Pkw-Lenkerin wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 11.000 Euro.

Waldstetten: Versuchter Opferstockaufbruch

Von einem Unbekannten wurde zwischen dem 31.08. und 10.09. versucht, den Opferstock in der Reiterleskapelle im Tannweiler Weg aufzuhebeln, was ihm jedoch misslang. Er hinterließ einen Schaden von ca. 250 Euro. Die örtliche Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell