Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Handfeste Auseinandersetzung, Beleidigung gegen Polizeibeamte, Verkehrsunfälle, Unfallflucht

Aalen (ots)

Backnang: Unfall mit verletzten Personen

Eine 55-jährige Audi-Fahrerin war am Donnerstagabend gegen 21:00 Uhr auf dem Dresdner Ring in Richtung Sulzbacher Straße unterwegs. An einer Verkehrsinsel wollte die 55-Jährige Wenden. Dabei kam es zum Kontakt mit einem dahinterfahrenden 18-jährigen Motorradfahrer, der die Audi-Fahrerin überholen wollte. Der Motorradfahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 18-Jährige wurde dabei schwer verletzt, sein 16-jähriger Mitfahrer verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden von etwa 8000 Euro.

Backnang: Unfall an Kreisverkehr

Eine 29-jährige Hyundai-Fahrerin war am Donnerstagabend gegen 17:15 Uhr auf der Weissacher Straße unterwegs. An einem Kreisverkehr erkannte sie zu spät, dass eine vor ihr stehende 37-jährige Opel-Fahrerin verkehrsbedingt warten musste. Die 29-Jährige fuhr auf den stehenden Opel auf. Dabei wurde der 11-jährige Sohn der Opel-Fahrerin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 3000 Euro.

Schorndorf: Auseinandersetzung auf dem Marktplatz

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:30 Uhr kam es auf dem Marktplatz aus bislang unbekannten Gründen zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem 59-Jährigen und einem 31-Jährigen. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich die Situation zunächst wieder beruhigt. Etwa eine Stunde später keimten die Streitigkeiten erneut auf, als der 15-jährige Sohn des 59-Jährigen den 31-jährigen Mann in der Neuen Straße mit einem Pfefferspray attackierte. Anschließend entwickelte sich ein Gerangel zwischen den beteiligten Personen. Durch das Pfefferspray wurden unter anderem auch Unbeteiligte leicht verletzt. Gegen den 31-Jährigen und gegen den 15-Jährigen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Remshalden-Grunbach: Betrunkener Autofahrer zeigt Polizist den Mittelfinger

Kurz vor 20 Uhr wurde ein Opel-Fahrer am Donnerstagabend in der Brückenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 61-Jährige, bei dem sich schnell der Verdacht ergab, dass er deutlich betrunken ist, verhielt sich den Beamten gegenüber unkooperativ und zeigte einem der Polizisten im Laufe der Kontrolle den Mittelfinger. Dem alkoholisierten Autofahrer wurde letztlich unter Zwang eine Blutprobe entnommen. Er muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen, sein Führerschein wurde direkt einbehalten.

Weinstadt: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein 52-jähriger Fahrer eines VW Golf wollte am Donnerstagabend, kurz nach 20 Uhr von der Luitgardstraße nach links in die Poststraße abbiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden Radfahrer und missachtete dessen Vorfahrt. Beim anschließenden Zusammenstoß stürzte der 67-Jährige von seinem Pedelec und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden wird auf knapp 1000 Euro geschätzt.

Korb: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in der Rieslingstraße eine Straßenlaterne und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Anhand der Schäden ist davon auszugehen, dass ein Lkw-Fahrer beim Wenden den Unfall verursacht hat. Der Schaden an der Laterne wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361/580-108

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell