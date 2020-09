Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Unfallflucht

Crailsheim: Unfall beim Abbiegen

Ein 24 Jahre alter Mercedes-Fahrer war am Donnerstag kurz nach 10:00 Uhr auf der L1068 von Honhardt in Richtung B290 unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die Bundesstraße übersah er den von rechts kommenden in Richtung Jagstheim fahrenden Opel eines 78-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Rangieren

Kurz nach 14:00 Uhr wollte ein 28 Jahre alter Sattelzug-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Betriebes rangieren. Dabei übersah er einen Citroen Jumper und schob diesen auf einen Ford Focus auf. Dabei entstand an den PKW ein Sachschaden von rund 11.500 Euro.

Schwäbisch Hall: Kleintransporter macht sich selbstständig

Ein 22-Jähriger parkte am Donnerstag kurz vor 16:00 Uhr seinen Renault Trafic in der Gelbinger Gasse. Dabei sicherte er den Kleintransporter offenbar nicht ausreichend gegen das Wegrollen. Der Transporter setzte sich daraufhin in Bewegung und rollte durch den Außenbereich einer dortigen Pizzeria, bevor er an einem Steinpoller zum Stehen kam. Die Pizzeria hatte zu diesem Zeitpunkt nicht geöffnet, so dass niemand zu Schaden kam. Der Sachschaden beläuft sich auf wenige hundert Euro.

Ilshofen: Unfallflucht

Zwischen 7:00 Uhr und 15:45 Uhr am Donnerstag beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Friedrich-List-Straße geparkten PKW der Marke BMW. Dabei verursachte der Unfallfahrer einen Sachschaden von rund 500 Euro an dem BMW. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

