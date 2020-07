Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfall mit Flucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 25.07.2020, 13:00 Uhr - 21:30 Uhr Ort: 66482 Zweibrücken, Friedrich-Ebert-Straße 33 SV: Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte vermutlich beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines in Fahrtrichtung Etzelweg, am rechten Fahrbahnrand geparkten, dunkelblauen Peugeot 206 und entfernte anschließend unerkannt von der Örtlichkeit. An dem Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332 /9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. | pizw

