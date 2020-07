Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfall mit Flucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 23.07.2020, 18:00 Uhr - 24.07.2020, 14:00 Uhr Ort: 66482 Zweibrücken, Böhmenstraße 2 SV: Im Zeitraum vom 23.07.2020, 18:00 Uhr - 24.07.2020, 14:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Flucht in der Böhmenstraße 2 im Stadtteil Rimschweiler. Vermutlich kollidierte ein Lastkraftwagen beim Rangieren mit dem Dach der St. Johannes Maria Vianney Kirche, wobei an diesem ein Schaden in Höhe von 1000 EUR entstand. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerkannt von der Unfallörtlichkeit.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell