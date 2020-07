Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter PKW-Aufbruch

Hinterweidenthal (ots)

In der Nacht von Freitag, den 24.07.20 gegen 20:30 Uhr, auf Samstag, den 25.07.20 gegen 12:50 Uhr, haben unbekannte Täter die hintere Seitenscheibe eines schwarzen Ford Tourneo in Hinterweidenthal eingeschlagen. Die Tat ereignete sich im Wohngebiet, Nahe des Sportplatzes des SV Hinterweidenthal. Möglicherweise wurde der oder die Täter bei der weiteren Tatausübung gestört. Ein in der Fahrzeugfront abgelegter Geldbeutel, sowie dessen Inhalt, wurde nicht entwendet. Auch sonst konnten keine fehlenden Gegenstände festgestellt werden. An dem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Bislang bestehen keine Täterhinweise.//pidn

