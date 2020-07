Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Verkehrsunfallflucht

Pirmasens (ots)

Am 21.07.2020, zwischen 14:45 Uhr bis 18:30 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Schwimmbades Plub in Pirmasens eine Verkehrsunfallflucht. In diesem Zeitraum wurde an einem dunkelgrauen Toyota Aygo die Fahrertür, vermutlich durch eine zu weit geöffnete Tür, beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu regulieren. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 300EUR. Die Polizeiinspektion Pirmasens (Tel.: 06331/5200 bzw. pipirmasens@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Unfalls. |pips

