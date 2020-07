Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Räuberischer Diebstahl

Zweibrücken (ots)

Zeit: 24.07.2020, 20:29 Uhr Ort: Zweibrücken, Etzelweg 243, Rewe-Markt SV: Am 24.07.2020 gegen 20:29 Uhr kam es in einem Supermarkt im Etzelweg 243 zu einem räuberischen Diebstahl. Die Täter, welche offenbar arbeitsteilig vorgingen, entwendeten zunächst zwei Flaschen Whisky und steckten diese in einen mitgeführten Rucksack. Anschließend verließen die Täter getrennt den Supermarkt ohne die Ware zu bezahlen. Ein Polizeibeamter, welcher sich privat in dem Supermarkt befand, beobachtete die Situation, gab sich als Polizeibeamter zu erkennen und sprach einen der Täter auf die Tat an. Der Täter zog daraufhin ein Pfefferspray aus seiner Hosentasche und sprühte dem Polizeibeamten unvermittelt Reizgas ins Gesicht. Anschließend flüchteten die Täter mit einem Taxi von der Örtlichkeit.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332 /9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. | pizw

