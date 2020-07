Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Einbruch mit Täterfestnahme

Pirmasens (ots)

In der Nacht zum Sonntag, gegen 02:30 Uhr, verschafften sich zwei Männer gewaltsam Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Horebstraße in Pirmasens. Über die Hauseingangstür, welche eingetreten wurde, gelangten die Täter in das Anwesen und verschafften sich dort Zutritt in eine Wohnung. Der Bewohner war nicht anwesend. Mit zwei Musikboxen verließen sie das Mehrfamilienhaus. Aufmerksamen Anwohnern fielen die Männer auf. Die verständigte Polizei konnte die beiden Täter (29 und 35 Jahre alt) vor Ort antreffen und festnehmen.

