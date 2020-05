Polizei Mettmann

Am Mittwoch (13. Mai 2020) hat die Polizei in Langenfeld-Berghausen einen Trickbetrüger auf frischer Tat festgenommen. Der 22-Jährige hatte sich als gehörlos ausgegeben und mit einem Klemmbrett um Spenden gebeten. Erst am Montag (11. Mai 2020) hatte die Polizei über die Festnahme von vier weiteren Trickbetrügern berichtet, welche mit der gleichen Masche vor einem Supermarkt in Monheim Kunden um Geld gebracht hatten (siehe dazu unsere Pressemeldung OTS 2005052 - Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4593896).

Das war passiert:

Am Mittwoch meldete sich gegen 13:40 Uhr ein 50-jähriger Langenfelder telefonisch bei der Polizei. Der Mann gab an, gerade vor einem Supermarkt am Hugo-Zade-Weg in Berghausen von einem Mann um eine Spende gebeten worden zu sein. Dabei habe der Mann ihm ein Klemmbrett vorgehalten, aus dem hervorging, er sammle für einen Verein für Gehörlose. Dem Langenfelder kam das Verhalten des vermeintlichen Spendensammlers merkwürdig vor, weshalb er sich entschied, die Polizei zu rufen.

Als dies der "Spendensammler" mitbekam, flüchtete er zunächst. Die herbeigerufenen Polizeibeamten konnten im Rahmen ihrer Fahndung jedoch den Verdächtigen antreffen und vorübergehend festnehmen. Bei der Kontrolle seiner Personalien stellten sie fest, dass der Mann schon wegen diverser Betrugsdelikte aktenkundig ist und zudem weder gehörlos noch stumm ist.

Die Konsequenzen für den Mann:

Er wurde vorläufig festgenommen und musste zur weiteren Sachbearbeitung mit zur Polizeiwache nach Langenfeld. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen geht die Polizei derzeit davon aus, dass der 22-Jährige zur gleichen Bande gehört, die bereits am Montag in Monheim aktiv war und von der Polizei vorübergehend festgenommen werden konnte.

Hinweis der Polizei:

Die Polizei warnt vor dieser Masche und stellt klar: Es handelt sich auch bei vergleichbaren Fällen in der Regel um Trickbetrüger, welche mit ihrer Vorgehensweise Mitleid erregen wollen, um so Geldspenden zu erhalten.

Die Polizei appelliert:

Fallen Sie nicht auf die Masche der Trickbetrüger herein. Nicht alles, was auf den ersten Blick unterstützungswürdig erscheint, ist auch seriös. Wenn Sie von einer solchen Person angesprochen werden, seien Sie misstrauisch und rufen Sie im Zweifel die Polizei. Händigen auf keinen Fall Bargeld oder andere Wertgegenstände aus!

